ELEZIONI: CONTATTI TRA DI MAIO E PARTITO ANIMALISTA, VALE 0.6 PER CENTO

ROMA – In corso contatti in queste ore per verificare la possibilità di un accordo tra Impegno civico di Luigi Di Maio e il Partito animalista.

“È in corso un’interlocuzione con i vertici di Impegno Civico per definire insieme una proposta concreta che caratterizzi Impegno Civico oltre che per la sua sensibilità ambientale anche per una sensibilità animalista”, annuncia la presidenza del Partito Animalista Italiano, formazione politica che alle europee del 2019 ha ottenuto una percentuale dello 0,6% a livello nazionale.