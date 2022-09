ELEZIONI, CONTE: “ERO CONTRO OBBLIGO VACCINI, LO DISSI A DRAGHI E SPERANZA”

ROMA – “Abbiamo impostato una campagna su binomio libertà-responsabilità e alla fine ho convinto tutti che era bene offrire spontaneamente i vaccini, poi il 7 gennaio il governo attuale ha deciso di introdurre l’obbligo vaccinale. Pubblicamente non ho attaccato il governo e non ho voluto alimentare i disordini che c’erano, ma ho chiamato Draghi e Speranza e tentai di dissuaderli dall’adottare l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. Avevamo raggiunto una soglia di vaccinazioni del 98 per cento. Gli ho detto che si andava a rompere il patto coi cittadini, per una percentuale del due per cento. Non mi hanno voluto ascoltare”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Fuori dal Coro in onda stasera a Rete 4.