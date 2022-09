ELEZIONI, CONTE: “PER M5S GRANDE SUCCESSO, LETTA CERCA CAPRI ESPIATORI, SI ASSUMA RESPONSABILITA'”

ROMA – “Letta oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito ed univoco. Quando c’è una sconfitta, come nel caso del Pd, è bene che un leader non cerchi capri espiatori a cui addossare la responsabilità”.

Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa: “Ci volevano fuori dai giochi ma il risultato del M5s è un grande successo che ci restituisce un grande consenso”.

E sottolinea : “Noi siamo pronti a difendere i nostri valori, non faremo nessuno sconto, siamo consapevoli che c’è stata una rimonta per la nostra forza politica, ma non festeggiamo, guardiamo con preoccupazione al futuro”.

“Facciamo gli auguri alle forze del centrodestra. FdI ha ottenuto una chiara vittoria e faccio gli auguri a Giorgia Meloni per il ruolo di responsabilità che la

aspetta”.

“Se verrà toccato il reddito di cittadinanza, l’opposizione sarà durissima e inflessibile. Se qualcuno ha delle idee equivoche su questo è meglio che se la chiarisca subito, perché c’è anche la prospettiva di un esercizio provvisorio”.