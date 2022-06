ELEZIONI, CROSETTO: “A L’AQUILA AMMINISTRAZIONE SOLIDA, ENERGIA FDI PER CITTA’ FORTE”

L’AQUILA – “Ci aspettiamo che il sindaco Pierluigi Biondi aiuti questa città in quest’opera straordinaria che sta facendo per recuperare se stessa e diventare più forte di come era prima del terremoto”.

Lo ha detto all’Aquila, l’imprenditore Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, in città per un confronto pubblico a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Pierluigi Biondi.

“Vorremmo che l’energia di Fratelli d’Italia servisse all’Aquila per diventare di nuovo un punto di eccellenza e rivivere al 200% quello che viveva prima del sisma”, ha detto.

Per quello che concerne le dinamiche elettorali, Crosetto ha parlato di “elezioni amministrative che in ogni città dicono qualcosa di diverso: ogni città ha una storia. Ci sono storie felici – ha aggiunto – come quella dell’Aquila che ha alle spalle delle amministrazioni solide. Altrove, invece, ci sono storie in cui magari il centrodestra ha governato male, oppure storie in cui il centrosinistra ha fatto lo stesso. Ogni città ha una storia a sé, quella dell’Aquila è una storia positiva”.

Crosetto ha partecipato all’iniziativa “La guerra nella borsa della spesa” nel corso della quale ha conversato con il giornalista e opinionista economico Stefano Cianciotta. Ad accompagnare Crosetto per un giro in città l’assessore regionale Guido Liris e il coordinatore abruzzese di Fdi, Etel Sigismondi.