ELEZIONI, CUPERLO A L’AQUILA PER PEZZOPANE: “IMPEGNO E FORTE ATTACCAMENTO AL TERRITORIO”

L’AQUILA – “Con Stefania abbiamo collaborato in tante occasioni per cose importanti, è una mia compagna da quando eravamo insieme alla FGCI , abbiamo condiviso tanti momenti insieme. Siamo stati parlamentari e ho potuto constatare la sua bravura e la sua tenacia e soprattutto il suo forte attaccamento a questo territorio per il quale si è sempre impegnata. Per questo sono qui a sostenerla in questa importante sfida per lei e per L’Aquila”.

Sono le parole di Gianni Cuperlo, esponente del Pd oggi nel capoluogo regionale a sostegno della candidata a sindaco Stefania Pezzopane, deputata dem.

“Oggi il mio amico di sempre e compagno di tante battaglie Gianni Cuperlo è venuto a L’Aquila per sostenere la mia candidatura – spiega in una nota Pezzopane – Inoltre abbiamo visitato insieme il G.S.S.I., un polo d’eccellenza importantissimo per la nostra città. Nel dopo terremoto ci siamo battuti per la sua nascita e il tempo ha dimostrato che il nostro impegno ha portato frutto. Università e Gssi sono importanti eccellenze. Base per ulteriori sviluppi della qualità formativa, scientifica e di ricerca della città. Investiremo molto su queste istituzioni e sull’Aquila città universitaria e degli studi”.