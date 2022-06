ELEZIONI, D’ALESSANDRO (IV): “BRUNETTA A L’AQUILA? SOSTIENE CHI NON LO SOSTIENE”

L’AQUILA – “Mi chiedo quanto sia credibile che un ministro venga a L’Aquila a raccontare sui fondi straordinari del PNRR e sulla ricostruzione, sulla riforma della PA, frutto del Governo Draghi, a sostegno di un esponente che rappresenta il partito di opposizione al governo di cui Brunetta fa parte, qualcuno glielo spieghi”.

Così, in una nota, il deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro in riferimento alla visita di oggi del ministro Renato Brunetta all’Aquila a sostegno della candidatura del sindaco Pierluigi Biondi (FdI).

“Se tutti avessero fatto come Fratelli d’Italia e fossero fuggiti dalla responsabilità del Governo non ci sarebbe nessuna cosa da raccontare per Brunetta, non ci sarebbero i fondi del PNRR, né quelli sulla ricostruzione”, conclude D’Alessandro.