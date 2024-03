ELEZIONI: D’ALFONSO, “CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO STRUMENTALIZZATA DA PRESIDENTE CANDIDATA BALLONE”

PESCARA – “La presidente della Camera di commercio ‘Gran Sasso’ di L’Aquila e Teramo, Antonella Ballone, ha invitato nella sede teramana dell’associazione la premier Giorgia Meloni domani, martedì 5 marzo, per un incontro con gli imprenditori locali. Come noto, Meloni sarà in Abruzzo a fare campagna elettorale per il candidato del centrodestra, mancando 5 giorni alle elezioni regionali”.

A scriverlo, in una nota, il deputato Pd Luciano D’Alfonso.

“Alla presidente Ballone – continua D’Alfonso – va ricordato che: a norma dell’articolo 3 del Regolamento della Camera di commercio da lei presieduta, le sale dell’associazione “non potranno essere concesse in uso a partiti e organismi politici”; è scorretto strumentalizzare l’organizzazione in quanto tra gli imprenditori vi sono sensibilità politiche di vario genere; la stessa Ballone ha annunciato di volersi candidare alle elezioni europee di giugno con Forza Italia; prassi e correttezza vorrebbero che si dimettesse o, quantomeno, si autosospendesse”.

“È sconsolante assistere all’arroganza e al menefrghismo con cui il centrodestra abruzzese approfitta di ogni occasione pur di poter fare campagna elettorale. Questo episodio fornisce un elemento ulteriore per votare Patto per l’Abruzzo: con Luciano D’Amico presidente, una cosa del genere non sarebbe mai accaduta, poiché egli osserva il rispetto delle regole come fondamento di convivenza civile”, chiosa D’Alfonso.