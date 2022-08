ELEZIONI: D’ALFONSO, “DEMOS IN CAMPO ALLE POLITICHE E REGIONALI, LONTANO DAL TEATRINO DEI CENTRISTI”

L’AQUILA – “Con i nostri valori, di giustizia e solidarietà e accoglienza, ci presenteremo alle elezioni politiche, convintamente nel campo del centrosinistra e poi alle elezioni regionale del 2024. Ed è in nome della nostra coerenza che non abbiamo partecipato al teatrino del neocentrismo, cioè di quelle sigle, partite e partitini, che puntualmente fingono di voler costruire una nuova forza politica al centro, per poi, archiviata la tornata elettorale, ritornano ciascuno al proprio padrone o padroncino a difendere il proprio orticello”.

Così nell’intervista streaming Alfonso D’Alfonso, 64 anni, professione imprenditore agrituristico di Capestrano, in provincia dell’Aquila, coordinatore regionale di Demos.

D’Alfonso nell’intervista traccia le strategie della forza politica espressione politica della comunità di Sant’Egidio, che ha come leader nazionale Paolo Ciani, consigliere regionale nel Lazio, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, e poi delle elezioni regionali in Abruzzo nella primavera del 2024.