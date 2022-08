ELEZIONI, D’ANGELO (NOI MODERATI): “LISTA DEL BUON GOVERNO PER DAR VOCE AI TERRITORI”

L’AQUILA – “Domani, alle 12, presso la sala consiliare del Comune di Pescara, parteciperò alla presentazione di ‘Noi Moderati’, la lista di cui ho l’onore di essere capolista alla Camera dei Deputati per le prossime elezioni politiche, alla presenza di tutti i candidati di Camera e Senato e dei segretari regionali delle formazioni che ne fanno parte”.

Lo dichiara in una nota Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila e capolista alla Camera di ‘Noi Moderati’, la lista unitaria dei moderati delle formazioni dell’area centrale del centrodestra.

“Si tratta – prosegue D’Angelo – della lista unitaria di coloro che ritengono che il nostro Paese abbia bisogno di pragmatismo, di cultura di governo, di radicamento territoriale e buona amministrazione, di equilibrio nei metodi e determinazione nelle idee, per rappresentare all’interno del centrodestra quell’area centrale indispensabile per vincere e per portare avanti l’azione di governo. ‘Noi Moderati’ potrà avere un’importante affermazione, come attesta già il trend dei primi sondaggi a pochi giorni del lancio del simbolo e come fa ben sperare, a cominciare dal territorio abruzzese, la grande sinergia fra le formazioni politiche che hanno dato vita alla lista”.

“Come sempre – conclude il capolista di ‘Noi Moderati’ alla Camera – metteremo tutto il nostro impegno per dar voce al nostro territorio, per l’oggi e per il domani”.