ELEZIONI, DE ANGELIS: “RISULTATO ECCEZIONALE FORZA ITALIA NELLA MARSICA”

AVEZZANO – “Risultato eccezionale di Forza Italia nella provincia dell’Aquila ed in particolare nella Marsica. Confermandosi il secondo partito della coalizione di cdx, Forza Italia nella nostra provincia ha raccolto un consenso pari a 3/4 punti in più della media nazionale raggiungendo in certe realtà della Marsica percentuali del 20 per cento”.

È quanto si legge in una nota del commissario provinciale di Forza Italia, Gabriele De Angelis, presidente Tua, l’azienda unica di trasporto regionale.

“Un segnale forte e preciso da parte dei tanti elettori che hanno riconosciuto nel nostro partito la casa naturale dei moderati di cdx. È un risultato raggiunto con tanto lavoro, pochi proclami e confrontandoci costantemente sul territorio con i nostri elettori. È solo l’inizio di un percorso che avrà un crescendo verso le prossime regionali. Siamo e saremo sempre di più un partito fondamentale per il buon governo della coalizione di cdx regionale e nazionale. Un ringraziamento è doveroso sia nei confronti dei nostri tanti elettori che verso gli amici dirigenti e attivisti del partito, provinciali e regionali, che tanto si sono adoperati per raggiungere questo importante risultato”.

“Un augurio particolare al nostro deputato Nazario Pagano che continuerà il suo lavoro di parlamentare a Roma, questa volta da subito all’interno della compagine governativa di maggioranza”, conclude.