L’AQUILA – In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, depositate le liste di “Vita” con i candidati in Abruzzo per il collegio plurinominale.

Alla Camera candidati Annarita Iannetti, Enea Giancaterino, Sonia Lisa Chiavaroli, Francesco Gelsumini. Al Senato Gisella Joelle, Nino Bruno e Anna Maria Parlanti.