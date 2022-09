ELEZIONI, D’ERAMO: “STRATEGICA RAPPRESENTANZA ABRUZZESE A ROMA, CON LEGA SVILUPPO REGIONE”

CHIETI – “È strategico avere una rappresentanza abruzzese a Roma per stare nella politica che conta, quella capace di indirizzare finanziamenti, approvare progetti strategici su infrastrutture, trasporti e sanità per lo sviluppo dell’Abruzzo”.

Così il segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo, candidato capolista al proporzionale della Camera, durante un incontro con un centinaio di persone a Chieti.

“C’è la necessità, quindi, di avere in Parlamento rappresentanti con una riconosciuta preparazione politica, tecnica a Roma. Noi siamo l’unico partito abruzzese in grado di rappresentare l’intera Regione, tutte e quattro le province, avendo candidato in posizione eleggibile persone di chiara espressione territoriale – conclude D’Eramo – Un voto alla Lega significa salvare la rappresentanza di una Regione nei due rami del Parlamento”.

Presenti all’incontro il senatore Alberto Bagnai, candidato all’uninominale della Camera dei Deputati, che ha fatto una riflessione dei rapporti con l’Europa sia sull’attuale crisi energetica, sul caro bollette e sulla difesa dei confini italiani e quindi dell’Unione.

Hanno partecipato anche la consigliera regionale Sabrina Bocchino, candidata al proporzionale del Senato, il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, capolista al proporzionale del Senato, il capogruppo nel consiglio comunale teatino Mario Colantonio e il coordinatore provinciale Luigi Leonzio.