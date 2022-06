ELEZIONI, DI BENEDETTO: “NOI IN PIAZZA DUOMO, GLI ALTRI SI SONO RIFUGIATI, QUI PARLA L’AQUILA”

L’AQUILA – “Abbiamo scelto piazza Duomo perché volevamo capire se in questi giorni, in questi anni, in quello che abbimo cercato di trasmettere, ci fosse un fondamento per credere che a L’Aquila si possa guardare al futuro con occhi diversi. Gli altri sono altrove, si sono rifugiati, la differenza tra noi e loro è che in quelle piazze parla Roma. Devono essere supportati da qualcuno, c’è stato un continuo viavai in questi giorni sulla A24, noi siamo qui e lo saremo in futuro, per Americo Di Benedetto parla L’Aquila”.

È uno dei passaggi del discorso del candidato a sindaco Americo Di Benedetto, sostenuto da tre liste civiche, che ha chiuso la campagna elettorale in piazza Duomo.

