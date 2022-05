ELEZIONI, DI GIROLAMO (M5S): “L’AQUILA SI ATTIVI PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'”

L’AQUILA – “Lo sviluppo forte e concreto dei Progetti utili alla collettività (Puc) che impiegano i percettori del reddito di cittadinanza saranno una delle proposte del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative dell’Aquila”.

Così, in una nota, la senatrice M5S Gabriella Di Girolamo, che sottolinea: “La propaganda strumentale sul Reddito di cittadinanza (Rdc) da parte di chi non riesce a concepire una società giusta e solidale, che non abbandona nessuno alla miseria, viene costantemente smentita dai numeri”.

“Un’indagine della Caritas ha evidenziato come il Rdc durante questi due anni di pandemia ha evitato un vero e proprio disastro sociale, interessando una rilevante parte della popolazione. Nel corso del 2020 – aggiunge – l’aumento di nuclei percettori della misura è stato pari al 43% ed il 57% dei nuclei che lo riceve, soprattutto famiglie composte da una o due persone, sono riusciti a superare la soglia di povertà. Allo stesso tempo, dove i Puc sono stati attivati, i percettori si rendono utili alle loro comunità supportando le Amministrazioni locali in servizi per i quali mancano personale e risorse economiche”.

“È il caso di Sulmona che può essere annoverata tra le città virtuose per l’attivazione di Puc e per i diversi compiti che stanno svolgendo i percettori di Rdc. Ciò è accaduto grazie alla collaborazione con l’ex assessore Marina Bianco, della precedente Amministrazione, con la quale ho interloquito più volte per l’avvio dei primi progetti, e grazie all’impegno dell’attuale assessore del Movimento 5 Stelle Attilio D’Andrea che ha aggiunto nuovi progetti, entrambi supportati con professionalità dagli uffici comunali di riferimento. Grazie alla linea programmatica condivisa e attuata dalla coalizione guidata dal sindaco Gianfranco Di Piero, oggi a Sulmona, i percettori di Rdc collaborano, o inizieranno a breve a collaborare, alla manutenzione del verde pubblico, alla gestione dell’hub vaccinale con la protezione civile, al servizio di guardiania in Comune, per integrare il personale necessario ai servizi museali, per l’apertura e la chiusura del parco Fluviale, per la sicurezza di bambini e studenti all’ingresso delle scuole, per garantire il servizio di Biblioteca, per il processo di digitalizzazione e archiviazione in Comune”.

“Se c’è volontà politica, i percettori di Rdc possono essere un validissimo supporto ai Comuni per garantire servizi a cittadini offrendo a persone e famiglie in difficoltà la possibilità di ricambiare con un lavoro dignitoso l’aiuto economico ricevuto. Sulmona ne è la dimostrazione, L’Aquila, che è il nostro capoluogo di Regione, non può essere da meno”, conclude la pentastellata.