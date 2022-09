ELEZIONI, DI MAIO: “NOSTRO OBIETTIVO IL 6 PER CENTO”

ROMA – “Usare il diritto di tribuna sarebbe stato più semplice per me. Non è stato un agosto semplice, c’è stato un momento in cui abbiamo pensato di non presentarci. A un certo punto però abbiamo deciso di andare avanti. I sondaggi vedono una crescita progressiva. Il nostro obiettivo è il 6%”.

Lo ha detto il leader di impegno Civico Luigi Di Maio, a Mezz’ora in più su Rai Tre.

“I Cinque Stelle? Sono loro che si autoescludono. Oggi un voto a Conte favorisce il centrodestra” ha aggiunto Di Maio. “Ormai quello è il partito di Conte” e “Noi ce ne siamo andanti quando flirtava con Putin”.