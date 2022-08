ELEZIONI, DI NICOLA: “IL PROBLEMA DELLA MELONI NON E’ LA PRAVDA MA ORBAN”

ROMA – “A proposito della solidarietà richiesta da vari esponenti di Fratelli d’Italia per Giorgia Meloni, presunta vittima degli attacchi della Pravda, il problema non è solo la fedeltà sua e della sua coalizione all’Europa e al patto atlantico”.

Così il senatore Primo Di Nicola, eletto in Abruzzo in quota M5s, oggi capogruppo al Senato di Impegno civico, il nuovo partito fondato dal ministero degli Esteri Luigi Di Maio dopo la scissione del Movimento.

Per Di Nicola, “il vero, grande problema di Meloni, che è poi un problema per il futuro dell’Italia, è la sua alleanza con autocrati alla Orban o alla polacca, per non parlare dei legami con i post franchisti spagnoli di Vox, nemici autentici della democrazia liberale e della coesione europea. Su questo dovranno decidere gli italiani alle prossime elezioni politiche”.