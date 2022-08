ELEZIONI, D’INCECCO (LEGA): “NOI AL GOVERNO PER RIMEDIARE A DISASTRI DEI GOVERNI DI SINISTRA”

PESCARA – “Appena conclusa una riunione operativa con oltre 200 amministratori, sindaci, consiglieri regionali, presidente della provincia, i quadri del partito e il segretario regionale Luigi D’Eramo per organizzare la campagna elettorale. Sono state affrontate molte tematiche dalla flat tax alla sicurezza, dalla quota 41 al caro bollette, senza tralasciare la tematica del lavoro”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco, capolista del Carroccio al Senato alle prossime elezioni del 25 settembre in un incontro che si è svolto in serata a Pescara.

“Siamo molto soddisfatti per la numerosa presenza che c’è attorno al nostro programma nato dall’ascolto delle famiglie, dei giovani e del mondo del lavoro. Queste idee di buon senso – sottolinea D’Incecco – porteranno senz’altro la Lega e il centrodestra al Governo nazionale, per essere davvero alternativo agli ultimi quattro governi di sinistra, le cui scelte stiamo duramente pagando”, conclude.