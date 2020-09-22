ELEZIONI: DOMANI A L’AQUILA CONFERENZA PD SU ANALISI DEL VOTO

22 Settembre 2020 17:52

L’AQUILA – Domani mercoledì 23 settembre, alle 11, all’Aquila, presso la Sala Fabiani si terrà una conferenza stampa di analisi del voto referendario e amministrativo.




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Interverranno il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci, la presidente del Pd Abruzzo Manola Di Pasquale. 

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