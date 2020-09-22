ELEZIONI: DOMANI A L’AQUILA CONFERENZA PD SU ANALISI DEL VOTO

L’AQUILA – Domani mercoledì 23 settembre, alle 11, all’Aquila, presso la Sala Fabiani si terrà una conferenza stampa di analisi del voto referendario e amministrativo.
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- 16:35 - COMUNALI: A COLLELONGO RIELETTA SINDACO ROSANNA SALUCCI
Interverranno il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci, la presidente del Pd Abruzzo Manola Di Pasquale.
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