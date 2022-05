ELEZIONI, DUE LISTE A MONTEREALE: GIORGI CERCA TERZO MANDATO, IN CORSA ANCHE GRIMALDI

MONTEREALE – In vista delle elezioni amministrative del 12 giugno, a Montereale (L’Aquila) cerca la riconferma per il terzo mandato consecutivo il sindaco Massimiliano Giorgi, 47 anni, poliziotto in forza alla Stradale.

La lista concorrente, “Montereale domani”, propone la candidatura a sindaco di Angelo Grimaldi, 56 anni, originario di Cagnano Amiterno, dirigente della polizia penitenziaria con altri colleghi in lista, alla prima esperienza in politica.

RINNOVATO IMPEGNO PER MONTEREALE – MASSIMILIANO GIORGI

Andrea Antonelli, Baldovino Luzi, Fiore Cialfi, Maria Ricci, Carlo Marini, Mario Feliciani, Matteo Patrizi, Paolo Sevi, Roberto Durastante.

MONTEREALE DOMANI – ANGELO GRIMALDI

Domenico Giusti, Mattia Romano, Igino Sfarra, Morena Bucci, Flavio Di Nardo, Giacinto Lo Russo, Marco Bonaldi, Franco De Nino, Luigi Miale, Mauro Giamberardini.