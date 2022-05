L’AQUILA – Ore febbrili nei 48 i comuni abruzzesi al voto, dove entro le 12 di oggi andranno depositate le liste dei candidati alle elezioni comunali del 12 giugno. Una partita che interesserà 230mila i cittadini, dopo due anni drammatici anni di pandemia, una devastante crisi economica e sociale dovuta agli effetti planetari della guerra in Ucraina e del caro energia.

Occhi puntati, anche dalla politica nazionale sul capoluogo di di regione L’Aquila, la città più grande al voto, ma si voterà in altri quattro comuni con più di 15 mila abitanti: Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro, dove dunque è previsto il ballottaggio il 26 giugno, se al primo turno nessuno dei candidati otterrà il 50% più uno dei consensi.

La provincia con il maggior numero di Comuni al voto è quella di Chieti con 22. Seguono quella dell’Aquila, con 17 comuni, di Pescara, 5 comuni e di Teramo, con 4 comuni.

A rendere ancor di più al cardiopalma la partita il fatto che le paghe dei sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale aumenteranno progressivamente fino al 2024, Per i sindaci del 97% per i comuni capoluogo, dal 59% al 33% per quelli non capoluogo, a seconda delle dimensioni.

A seguire lo scenario negli otto più popolosi comuni al voto.

L’AQUILA

Partita epocale per il centrodestra a L’Aquila, 69.600 abitanti, che compattamente sostiene il sindaco uscente Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia.

Biondi sarà sostenuto da sei liste, espressione di un numero però maggiore di partiti e forze civiche: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, L’Aquila al centro, L’Aquila Futura, Progetta, Noi con l’Italia, Partito repubblicano italiano, Civici e indipendenti per Biondi sindaco. A ricandidarsi tutti i consiglieri e assessori uscenti.

A sfidarlo la deputata del Pd Stefania Pezzopane, sostenuta dal Partito democratico, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila nuova, 99 L’Aquila, Demos e il Movimento 5 stelle. E il civico Americo Di Benedetto, consigliere regionale di Legnini presidente e comunale de Il Passo possibile, che è la prima forza di opposizione in consiglio comunale dell’Aquila, sostenuto da tre liste, oltre a Il Passo possibile, L’Aquila e frazioni e la lista di Azione di Carlo Calenda e di + Europa. Di Benedetto è stato già candidato dell’intero centrosinistra nel 2017, battuto al ballottaggio da Biondi, con un clamoroso recupero.

Se il centrodestra è favorito al primo turno, in caso di ballottaggio l’esito è aperto ad ogni ipotesi, visto che si da per scontata la convergenza tra Pezzopane e Di Benedetto, a prescindere di chi arriverà al secondo turno.

ORTONA

Ad Ortona, 23.425 abitanti, centrodestra diviso: il sindaco uscente, Leo Castiglione, in rotta con il partiti si prresenta con cinque liste, Il Comune delle idee, Città ideale, Cittadini consapevoli, Forza Ortona e Ortona civica.

Ma in corsa è anche Angelo Di Nardo appoggiato da Fratelli D’Italia, della Lega, di Ortona Bene Comune e Ortona Sociale e notizia delle ultime ore da Ortona Futura capitanata dal chirurgo Federico Nervegna a completare lo schieramento.

Il centrosinistra, a trazione civica si presenta con Ilario Cocciola, sostenuto da Ortona coraggiosa, Il Faro, Ortona popolare, Ortona territorio, Udc, Democratici per Ortona e Ortona Cambia.

Decisivo per compattare, non senza ruggini nel centrosinistra, la decisione di ritirare la candidatura da parte di Giorgio Marchegiano, consigliere comunale di opposizione in quota Ortona Cambia, sconfitta al ballottaggio di cinque anni fa contro Castiglione.

Una sola lista infine per Francesco Terra, candidato sindaco di Ancora Italia.

SAN SALVO

Sfida importante anche a San Salvo, con 18.848, abitanti, dove il centrodestra candida la consigliera comunale, entrata nella Lega nella primavera del 2019, Emanuela De Nicolis in continuità con l’amministrazione di Tiziana Magnacca, sindaco uscente che ha aderito alla Lega assieme a De Nicolis.

Ma sarà un centrodestra civico, visto che De Nicolis è appoggiata oltre alla sua lista, San Salvo è, da San Salvo Città Nuova, Lista Popolare che hanno come punto di riferimento il presidente del consiglio Eugenio Spadano e Noi San Salvo, capeggiata dal vicesindaco Giancarlo Lippis.

A riprovare a riportare a sinistra San Salvo è il consigliere uscente Fabio Travaglini, appoggiato Più San Salvo, lista che raccoglie l’esperienza dello stesso Travaglini, e vari consiglieri comunali uscenti. E poi la lista del Partito Democratico, quella di Sinistra Civica Ecologista, dal Partito Socialista Italiano e e da Azione Politica che ha come riferimenti Tonino Marcello e Fabio Raspa, ex assessori della giunta Magnacca. dove è presente anche una lista di centrodestra (Azione Politica). Clementina De Virgiliis, ben nota nella nostra città per essere elemento di spicco dell’ex Msi Nicola Argiro, ex consigliere provinciale e regionale di Forza Italia

Ma a sinistra si candida con una coalizione di liste civiche anche Giovanni Mariotti, medico chirurgo dell’ospedale di Vasto e consigliere comunale all’opposizione eletto all’epoca nelle file del Pd per poi andare via, appoggiato da Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo.

SPOLTORE

Importante anche la sfida di Spoltore, 18.566 abitanti roccaforte del Pd, con due mandati in mano Luciano Di Lorito, e per il centrosinistra la scelta sarà quella della continuità.

A candidarsi infatti Chiara Trulli, attuale vicesindaco e candidata del Pd subentrata in corsa dopo la rinuncia di Rino Di Girolamo, ad appoggiarla anche il Movimento 5 stelle, che ha come candidata di punta Filomena Passarelli

Il centrodestra è invece diviso, la Lega costruirà due liste civiche senza il simbolo del partito e punterà tutto su Pierpaolo Pace, attuale consigliere comunale, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia andranno per conto loro candidando Marco Della Torre, medico veterinario già in quota Fi, sostenuto da Udc, Spoltore Libera e Prima Spoltore, lista dell’ex sindaco Franco Ranghelli.

In corsa anche Nelson Anzoletti, candidato sindaco del gruppo civico In Comune fondato da Marina Febo del gruppo consiliare InComune, vicepresidente del consiglio comunale, candidata alla Regione alle ultime elezioni con Forza Italia, partito da cui poi è uscita.

MARTINSICURO

A Martinsicuro, 15.484 abitanti, si ricandida Massimo Vagnoni, eletto nel 2017 in quota centrodestra, e che poi ha consolidato la sua caratteristica civica. A sostenerlo tre liste.

Nel centrodestra corre anche Emma Zarroli, presidente del consiglio comunale, eletta nelle liste di Vagnoni cinque anni fa, ma ora orientata a seguire un percorso autonomo. Zarroli alle regionali si è candidata con Legnini presidente, dunque con il centrosinistra.

Tre liste anche per Simona Lattanzi, il candidato sindaco dell’area di centrosinistra (Pd, Piazza Grande e Verde Europa), che ha vinto la competizione interna con l’aspirante candidato Enzo Pierantozzi, coordinatore di Piazza Grande.

TORTORETO

A Tortoreto, 10.442 abitanti, si ricandida il sindaco uscente Domenico Piccioni, civico di centrodestra, appoggiato da Fdi e Forza Italia. Ma il centrodestra è diviso, visto che la Lega ha deciso di appoggiare Nico Carusi poliziotto vice coordinatore provinciale della Lega.

Il centrosinistra corre con Mauro Calvarese, appoggiato Obiettivo Tortoreto, Pd, Area Blu, gruppo operatori turistici, Tortoreto Città Futura. Calvarese in passato, è stato uomo di Forza Italia prima e di Fratelli d’Italia poi.

Dall’alleanza si è sfilato il Movimento cinque stelle con Riccardo Straccialini, che ha deciso, nel corso dell’ultimo incontro, di non partecipare alla competizione elettorale dentro “Più Tortoreto” e che, molto probabilmente, non si presenterà né alle elezioni né darà vita ad una propria formazione.

ATESSA

Ad Atessa, 10.761, in corsa il candidato del centrosinistra, l’attuale sindaco Giulio Borrelli, giornalista ed ex direttore del Tguno. se la dovrà vedere con Gilberto Testa, coordinatore di Forza Italia ed ex amministratore di Atessa, che l’ha spunta con altri due aspiranti sindaci, Enzo Pellegrini, in quota Lega, fidato uomo dell’assessore regionale Nicola Campitelli, già candidato sindaco 5 anni fa contro lo stesso Borrelli.

Potrebbe presentare a sorpresa una lista trasversale e civica Giovanna Ceroli, ex assessore di Borrelli ed ex iscritta al Pd. Non pervenuto il Movimento 5 Stelle.

PRATOLA PELIGNA

A Pratola Peligna 7.840 abitanti, si ricandida Antonella Di Nino, per il centrodestra, con la lista Pratola bellissima,

A sfidarla i Pratola l’imprenditore Alfonso Fabrizi, sostenuto dal Pd, ma anche da Pratola Insieme, che fa capo all’ex assessore Andrea Gerosolimo, reduce dalla cocente sconfitta alle elezioni comunali di Sulmona, contro il dem Gianfranco Di Piero. Una virata a sinistra, per Gerosolimo, che è marito del consigliere regionale Marianna Scoccia, sindaco di Prezza, che eletta nel centrodestra con l’Udc, ora è nel misto e schierata oramai organicamente con l’opposizione del centrosinistra. Non scenderà in campo l’ex primo cittadino e presidente della Provincia, Antonio De Crescentiis

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO

Provincia di Chieti

Arielli (1.144 abitanti) – sindaco uscente Luigi Cellini

Castelguidone (416) – Donato Sabatino

Castiglione Messer Marino (1.898) – Felice Magnacca

Fallo (146)

Fraine (396) – Filippo Stampone

Furci (1.088) – Angelo Marchione

Gamberale (328) – Maurizio Bucci

Giuliano Teatino (1.270) – Nicola Andreacola

Lettopalena (365) – Carolina De Vitis

Montelapiano (80) – Arturo Scopino

Pennadomo (311)

Pennapiedimonte (515)

Ripa Teatina (4.188) – Ignazio Rucci

Roccamontepiano (1.792) – Adamo Carulli

Roccascalegna (1.285) – Domenico Giangiordano

Roio del Sangro (103) – Sabatino Ramondelli

Rosello (253) – Alessio Monaco

San Vito Chietino (5.226) – Emiliano Bozzelli

Tollo (4.071) – Angelo Radica

Torricella Peligna (1.391) – Carmine Ficca

Provincia L’Aquila

Balsorano (3.655 abitanti) – sindaco uscente Antonella Buffone

Barrea (726) – Andrea Scarnecchia

Campo di Giove (847) – Giovanni Di Mascio

Caporciano (235) – Ivo Cassiani

Civitella Alfedena (303) – Giancarlo Massimi

Gioia dei Marsi (2.111) – Gianclemente Berardini

Lecce nei Marsi (1.735) – Gianluca De Angelis

Luco dei Marsi (5.868) – Marivera De Rosa

Montereale (2.812) – Massimiliano Giorgi

Morino (1.505) – Roberto D’Amico

Pescasseroli (2.227) – Luigi La Cesa

Prata d’Ansidonia (501) – Paolo Eusani

Sant’Eusanio Forconese (418) – Giovanni Berardinangelo

Scoppito (3.285) – Marco Giusti

Villavallelonga (936) – Leonardo Lippa

Provincia Pescara

Alanno (3.608 abitanti) – sindaco uscente Oscar Pezzi

Brittoli (335) – Gino Di Bernardo

Scafa (3.836) – Maurizio Giancola

Villa Celiera (747) – Domenico Vespa

Provincia Teramo

Crognaleto (1.416 abitanti) – sindaco uscente Giuseppe D’Alonzo

Valle Castellana (1.029) – Camillo D’Angelo