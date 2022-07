ELEZIONI: ENTRO LUNEDI’ PRESENTAZIONE LISTA DI MAIO

ROMA – Entro lunedì, forse già venerdì, sarà presentato il progetto di Luigi Di Maio, che si concretizzerà anche in una lista.

Lo si apprende da fonti parlamentari. Sarebbe in corso un interlocuzione forte con Bruno Tabacci (Centro Democratico). Nei piani, una grande mobilitazione civica e il coinvolgimento di amministratori e reti civiche.

“La lista di Di Maio è la sua lista e io sto semplicemente dando una mano perché è una lista giovane che in pochi giorni deve essere pronta. Ma non ho ruoli operativi in tutto questo”, ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in diretta al Tg1.

“Una mano la do perché non è il momento dei veti, ma il momento di raccogliere quanti più possibile attorno ad un’idea progressista, popolare e di centrosinistra” ha aggiunto. E poi interpellato su quale ruolo possono avere i sindaci nella formazione di questo campo di centrosinistra Sala ha aggiunto che “molti sindaci sono stati eletti con liste civiche, di persone che si sentivano di sinistra ma magari non volevano votare per mille motivi il Pd. Possono portare anche loro questo contributo”.