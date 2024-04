ELEZIONI EUROPEE: GLI ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI DI TERAMO PER RILASCIO CARTE IDENTITA’

TERAMO – In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo, previste per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, al fine di agevolare il rilascio delle carte di identità, l’ufficio anagrafe del Comune di Teramo sarà aperto in via straordinaria anche nelle seguenti giornate e orari: – Lunedì 29 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 – Martedì 30 aprile, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 – Mercoledì 1 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 – Giovedì 6 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 – Venerdì 7 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 – Sabato 8 giugno, dalle ore 8:00 alle ore 23:00 – Domenica 9 giugno, per tutta la durata delle operazioni di votazione: dalle ore 7:00 alle ore 23:00