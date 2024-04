ELEZIONI EUROPEE: ITALIA VIVA CANDIDA LA TERAMANA RENZI NELLA LISTA DEGLI “STATI UNITI D’EUROPA”

TERAMO – Sandra Renzi, Dirigente scolastico in provincia di Teramo, dirigente provinciale di Italia Viva, sarà candidata alle europee nella lista dei riformisti “Stati Uniti d’Europa”, che vede insieme Italia Viva, + Europa, Socialisti, Radicali, Lib Dem e l’Italia C’è.

Ad annunciarlo il presidente regionale di Italia Viva Camillo D’Alessandro. ” Sono molto contento – dichiara D’Alessandro – perché con Sandra Renzi candidiamo un profilo autorevole, una donna impegnata nella scuola e nella cultura, una “militante di idee”, appassionata all’impegno politico.” E D’Alessandro fa un appello: ” Cercheremo di spiegarlo in campagna elettorale, ma l’unica possibilità affinché un abruzzese venga eletto è Sandra Renzi. La lista degli Stati Uniti d’Europa è una novità assoluta che non prevede che i giochi siano già fatti, nomi già organizzati, a differenza delle altre liste, dove gli abruzzesi sono riempitivi e gli eletti, soprattutto dei grandi partiti, saranno tutti della Campania e della Puglia. Liste come Azione rischiano di non raggiungere il quorum. Nell lista degli Stati Uniti d’Europa tutto è possibile, il voto utile in Abruzzo si chiama Sandra Renzi. “