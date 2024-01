ELEZIONI: EUROPEE, REGIONALI, AMMINISTRATIVE, TANTI APPUNTAMENTI ALLE URNE NEL 2024

ROMA – Non solo europee, appuntamento sicuramente clou per la politica e, complice il sistema di voto proporzionale, test importante per i partiti e i loro leader: il 2024 si annuncia infatti anno decisamente ricco di appuntamenti elettorali che vedrà milioni di italiani chiamati ai seggi.

Molti infatti saranno i sindaci a dover essere eletti: si tratta di oltre 3.700 comuni, tra cui 27 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi di regione, mentre può essere considerata un’altra sorta di partita nazionale quella del voto in 5 regioni (Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria).

Quattro di queste andranno alle urne prima delle europee. Al momento la Sardegna ha fissato la data al 25 febbraio, l’Abruzzo al 10 marzo mentre per l’Umbria è indicata la finestra di ottobre.

Da monitorare, ovviamente, anche il voto dei sei capoluoghi di regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.

Se è abbastanza chiara la situazione in Abruzzo – l’attuale governatore, Marco Marsilio, di FdI, eletto con il centrodestra dovrebbe veder confermata la candidatura contro Luciano D’Amico sostenuto dal centrosinistra, M5S, Iv e Azione – decisamente più complicata è la situazione in Sardegna con un duro braccio di ferro tra Fdi e Lega, i primi che vogliono Paolo Truzzu, i secondi per la riconferma di Christian Solinas. La Basilicata, probabilmente al voto in primavera, è attualmente guidata da Vito Bardi di Forza Italia che cerca una riconferma per vedersela con ogni probabilità con Angelo Chiorazzo, sostenuto dal Pd ma ancora non dai 5 stelle nonostante i democratici abbiano congelato il ricorso alle primarie. Ultima delle 5 regioni chiamate al voto è l’Umbria oggi in mano a Donatella Tesei della Lega. I 10 mesi che mancano al voto non sembrano mettere fretta alle coalizioni e al momento l’unico nome che circola è quello di Riccardo Corridori di Alternativa Popolare.