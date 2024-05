L’AQUILA – Si confermano 13, forse 14, i candidati abruzzesi alle elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno, con le liste che man mano vengono presentate in queste ore, con scadenza tassativa alle ore 20 di questa sera. Gli abruzzesi dovranno provare a conquistare uno dei 18 seggi del collegio meridionale, che comprende oltre all’Abruzzo anche Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

A seguire il quadro più aggiornato, in base alle liste già depositate e rese pubbliche, e alle anticipazioni pressochè certe.

Per Fratelli d’Italia ci sono la cardiologa aquilana Elisabetta De Blasis, prima dei non eletti con la Lega alle europee nel 2019, poi passata ad Fd, il chietino Nicola D’Ambrosio, dal 2021 presidente nazionale di Azione universitaria, già leader di Azione universitaria della D’Annunzio di Chieti e Pescara, che ora lavora nel partito nella sede nazionale di Roma di via della Scrofa.

Capolista in tutte e cinque le circoscrizioni sarà la premier Giorgia Meloni, che ha annunciato la sua discesa in campo ieri alla conferenza programmatica di Pescara, e dunque anche in Abruzzo, che fa parte della circoscrizione Sud assieme a Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise. Polemiche per la candidatura dell’ex sottosegretario Vittorio Sgarbi, sul quale pende attualmente la richiesta di rinvio a giudizio dalla Procura di Roma per reati tributari e che è indagato per riciclaggio di opere d’arte.

Si è in attesa che vengano resi noti tutti i candidati della lista meridionale.

Per Forza Italia, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia, sarà capolista in tutte le circoscrizioni ad eccezione di quella delle Isole, la conferma definitiva sulle candidature della teramana Antonella Ballone, presidente della Camera di commercio Gran Sasso, e l’imprenditore aquilano Eliseo Iannini, patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale protagonista anche della ricostruzione post sisma.

Questa la lista a sud: Antonio Tajani, Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Lucia Vuolo, Giuseppina Princi, Paolo Soccorso Dell’Erba, Antonella Ballone, Angelo D’Agostino, Laura De Mola, Raffaele De Rosa, Eliseo Iannini, Sonia Palmeri, Barbara Ricci, Riccardo Rosa, Alessandro Sacchi, Francesca Salatiello e Marcello Vernola

Per la Lega c’è Laura Cucchiarella, assessore comunale dell’Aquila, con deleghe a Personale, Polizia locale, Sicurezza stradale, Vivibilità e valorizzazione delle frazioni. Capolista nella circoscrizione sud sarà il generale Roberto Vannacci.

Questa la lista: Roberto Vannacci, Simona Loizzo, Valentino Grant, Roberto Marti, Aldo Patriciello, Luigi Barone, Laura Cucchiarella, Maria Giovanna Fiume, Santo Gagliardi, Marica Grande, Francesca Magliano Invitti, Filippo Mancuso Anna Carmela Minuto, Carmela Rescigno, Angela Russo, Dante Santoro, Joseph Splendido, Matilde Tasselli

Il Partito democratico schiera in Abruzzo la teramana Manola Di Pasquale, avvocato ed ex presidente regionale del partito. Il Pd avrà nella circoscrizione Sud come capolista la giornalista Lucia Annunziata.

Questa la lista: Lucia Annunziata, Antonio Decaro, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Jasmine Cristallo, Francesco Forte, Manola Di Pasquale, Luigi Tassone, Shady Alizadeh, Franceso Todisco, Giuseppina Paterna, Nicola Campanile, Annamaria Becci, Massimo Schiavone, Georgia Tramacere, Raffaele Topo, Carmela Saulino e Gianmario Spada

Il Movimento 5 stelle, che ha scelto i candidati con le consultazioni on line degli iscritti, con oltre 18.400 votanti, schiera tra gli abruzzesi la ex deputata di Giulianova, Valentina Corneli, e l’assessore comunale di Chieti con delega alla Sanità, Fabio Stella, fratello della ex consigliera regionale Barbara Stella. Capolista a Sud sarà l’ex presidente dell’Inps, il calabrese Pasquale Tridico, economista, professore ordinario di Politica economica presso l’Università Roma Tre,

Questa la lista del Sud: Pasquale Tridico, Valentina Palmisano, Mario Furore, Maurizio Sibilio, Maura Sarno, Danilo Della Valle, Laura De Vita, Valentina Corneli, Gaia Silvestri, Fabio Stella, Lelio Mancino, Giuseppe Nunziato Belcastro, Francesca Anna Ruggiero, l’ex senatrice salernitana Felicia Gaudiano, Annunziata Coppola, Maria Anna Labarile, Riccardo Di Palma e Vincenzo Incampo.

Per Azione in Abruzzo ci sarà l’avvocato di Giulianova, Libera D’Amelio, esperta in diritto del lavoro, vice segretaria provinciale del partito, consigliere comunale di Tortoreto e consigliere provinciale. Il leader del partito, Carlo Calenda, sarà capolista in tutte le circoscrizioni, assieme ad Elena Bonetti, ex ministro delle Pari opportunità.

Questa la lista a Sud: Carlo Calenda, Elena Bonetti, Marcello Pittella, Ramona Calafiore, Luigi Casciello, Carmela Craca, Francesco De Nisi, Libera D’Amelio, Giuseppe Ferrandino, Paola Fanfarillo Manganiello, Dario Galantino, Danila Iacovelli, Valerio Poti, Lucia Iodice, Stefania Postorivo, Giuseppe Sommese e Barbara Preziosi

Per “Stati Uniti d’Europa”, che vede insieme Italia Viva, + Europa, Socialisti, Radicali, LibDem e l’Italia C’èItalia Viva, dopo che si è candidato capolista ovunque il leader di Italia viva Matteo Renzi, potrebbe fare un passo indietro Sandra Renzi, dirigente scolastico in Provincia di Teramo, dirigente provinciale di Italia Viva. Renzi si candiderà all’ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto”. Capolista a Sud è Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi.

Per Pace Terra Dignità, la lista lanciata dal giornalista Michele Santoro, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni, c’è il pescarese Maurizio Acerbo, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, segretario nazionale di Rifondazione comunista e la commercialista aquilana Ilaria Leonardis.

Ecco la lista della circoscrizione Sud: Michele Santoro, Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Maurizio Acerbo, Giuseppe Arlacchi detto Pino Arlacchi, Ginevra Bompiani, Rita Capaccio, Domenico Ciruzzi, Fiammetta Cucurnia, Angelo d’Orsi, Paolo Maria Della Ventura, Tiare Gatti Mora, Ilaria Leonardis, Laura Marchetti, Vito Micunco, Piernicola Pedicini, Rosaria Scarpulla detta Sara Scarpulla, e Noor Shihadeh

Per l’Alleanza verdi e sinistra si candida invece la giovane Giulia Persico, avvocato pescarese di Europa verde. Capolista l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.

Questa la lista della circoscrizione Sud: Domenico Lucano detto Mimmo, Rosa D’Amato, Anna Frazia Maraschio, Francesco Emilio Borrelli, Souzan Fatayer detta Susan, Fabio Armano, Fedele Cannerozzi, Natale Cuccurese, Maria Pia Funaro, Giovanni Germano, Francesca Imperatori, Alessandra Mariano, Anna Orabona, Giulia Persico, Gerardo Pontecorvo, Valeria Spinelli, Rosario Ternullo e Sergio Ulgiati.

“Il bifolco in Europa per togliere il filo spinato. Più gasolio ai trattori, Meno ai carri armati”: con questo slogan Dino Rossi, allevatore e agricoltore di Ofena, in provincia dell’Aquila, si candida infine nella lista del collegio meridionale di Libertà, del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che sarà capolista in tutti i collegi.