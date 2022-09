ELEZIONI, FASCIANI (FDI) A TAGLIACOZZO: “C’E’ ANCORA INTERESSE PER POLITICA SERIA”

TAGLIACOZZO – “Non si può descrivere a parole l’emozione che ho provato quando ho visto la sala piena di persone arrivate a Tagliacozzo per ascoltare le proposte di Fratelli d’Italia per rilanciare questo Paese. Essere a casa e vedere così tanti amici arrivati ad ascoltare me, il presidente Marsilio, l’assessore Liris e i tanti intervenuti, è stato semplicemente unico. C’è voglia di ascoltare, c’è voglia di capire e c’è voglia di sapere quali sono le reali proposte per dare uno slancio diverso all’Italia”.

Così Benedetta Fasciani, candidata alla Camera dei deputati alle elezioni del 25 settembre prossimo, nel corso di un incontro a Tagliacozzo (L’Aquila), suo paese natale.

A sostenere Fasciani, che a 28 anni è la più giovane candidata di Fratelli D’Italia in tutta la Nazione, il presidente della Regione, Marco Marsilio, l’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris e numerosi amministratori di numerosi della Marsica che stanno lavorando sul territorio facendo conoscere il programma di Fratelli d’Italia.

“La sala del ristorante La Vecchia Posta di Tagliacozzo non è riuscita a contenere i tantissimi intervenuti che hanno atteso fuori dove, al termine dell’incontro, hanno avuto modo di confrontarsi con la Fasciani sul programma elettorale di Fdi”, si legge in una nota.

Per Fasciani “è stata una giornata importante, che mi ha gratificato e soprattutto mi ha fatto capire che gli italiani sono ancora interessati alla politica purché sia seria e concreta. Come quella di Fratelli d’Italia”.