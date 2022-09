ELEZIONI, FDI: DOMANI COMIZI DI CHIUSURA A L’AQUILA E MONTESILVANO

L’AQUILA – Per Fratelli d’Italia, in Abruzzo, due eventi per concludere la campagna elettorale in vista delle politiche del prossimo 25 settembre.

A L’Aquila, all villa comunale, a partire dalle 18, il candidato di FdI al Senato nel collegio unico abruzzese (uninominale), Guido Quintino Liris, e il capolista al Senato e coordinatore regionale del partito, Etelwardo Sigismondi, insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e al coordinatore provinciale e sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, incontreranno militanti e simpatizzanti.

“Una vera e propria festa: al termine degli interventi dal palco, infatti, è previsto street food di qualità aperto a tutta la cittadinanza”, si legge in una nota.

A Montesilvano (Pescara), in piazza Diaz, a partire dalle 20.30, il candidato all’uninominale Camera nel collegio Pescara-Teramo, Guerino Testa, Sigismondi, ed il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, candidato anche lui al Senato, saliranno sul palco affiancati dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dai coordinatori provinciale e cittadino, Stefano Cardelli e Pasquale Cordoma.

“Sarà un’occasione per ricordare i punti salienti del programma nazionale di FdI ma soprattutto per ringraziare tutti dell’attenzione manifestata verso ogni singolo candidato. L’evento vedrà anche la presenza dell’attore Vincenzo Olivieri. Per chiudere, brindisi e buffet condivisi con tutti i partecipanti”, conclude la nota.