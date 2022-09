ELEZIONI, FDI: LOLLOBRIGIDA IN ABRUZZO L’8 E IL 9 SETTEMBRE

L’AQUILA – “Il capogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrida, sarà in Abruzzo, l’8 e il 9 settembre prossimi, per sostenere la campagna elettorale dei candidati del partito e con un programma ricco di appuntamenti anche con il mondo imprenditoriale e con la stampa”.

Ne dà annuncio il coordinamento regionale.

“Tra gli incontri, si segnalano: domani, giovedì 8, visite in alcune aziende nella provincia di Chieti, nel primo pomeriggio, e la sua successiva presenza all’evento elettorale di FdI, alle 20.00, al ristorante La Corte di Spoltore. Il giorno seguente, venerdì 9, alle 10.00, nell’hotel Cristallo di Giulianova, è previsto l’incontro con la stampa durante il quale si parlerà delle proposte di FdI per il comparto del turismo. In serata, Lollobrigida, sarà a L’Aquila, per partecipare ad un evento organizzato da Fratelli d’Italia Abruzzo”.