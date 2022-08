ELEZIONI, FDI: MELONI CANDIDATA ALL’UNINOMINALE CAMERA A L’AQUILA

L’AQUILA – La leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, candidata alla Camera al collegio uninominale L’Aquila-Teramo.

È questa l’ indiscrezione che trapela da fonti nazionali del partito pubblicata tra l’altro dal Corsera.

La scelta, da confermare ufficialmente, secondo i vertici nazionali, sarebbe un riconoscimento per L’Aquila dove nel 2017 è stato eletto il primo sindaco di un capoluogo di regione di Fdi, Pierluigi Biondi, riconfermato poi con oltre il 54% il 12 giugno scorso.

A Roma viene considerato il fatto che dall’Aquila è cominciata la cavalcata dei meloniani diventati nel corso degli anni primo partito della coalizione di centrodestra e, secondo i sondaggi, primo partito italiano.

In Abruzzo Fdi ha anche il primo governatore di Fdi nella persona di Marco Marsilio, ex senatore ed ex coordinatore regionale nel Lazio. A tale proposito, Biondi, amico personale di Giorgia Meloni, interpellato da Abruzzoweb, ha tagliato corto: “No comment, non rilascio dichiarazioni”.