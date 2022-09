ELEZIONI, FDI: “VALORIZZARE AREE INTERNE E SCONGIURARE ABBADONO CON PROPOSTE CONCRETE”

L’AQUILA – Politiche per il rilancio delle aree interne attraverso lo sviluppo delle potenzialità turistiche e del sistema dei servizi e delle infrastrutture.

Sono questi i temi affrontati nel corso del ‘viaggio’ che Fratelli d’Italia ha intrapreso in diversi comuni montani abruzzesi toccando i centri di Roccaraso – che a gennaio 2020 ha ospitato gli Stati Generali della montagna promossi proprio da FdI – Castel di Sangro, Ateleta e Rivisondoli.

Appuntamenti a cui hanno preso parte amministratori locali, dirigenti regionali e locali del partito, il commissario provinciale e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e i candidati nelle liste per Camera e Senato in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris, Matteo Perazzetti, Rachele Silvestri e Benedetta Fasciani.

“Le nostre montagne rappresentano un patrimonio eccezionale da valorizzare – si legge in una nota – attraverso politiche mirate in grado di garantirne sviluppo e crescita. Sanità, trasporti e infrastrutture, sia materiali che immateriali, per abbattere il divario tecnologico con le zone metropolitane e costiere. Questi gli obiettivi che Fdi intende raggiungere attraverso proposte programmatiche concrete per scongiurare il pericolo di abbandono ed eliminare le marginalità di territori troppo a lungo rimasti esclusi dall’agenda politica nazionale”.

