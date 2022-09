ELEZIONI, FI ABRUZZO: “CREATO NETWORK LIBERI PROFESSIONISTI PER ANALISI E SOLUZIONI SOSTENIBILI”

PESCARA – “Forza Italia è l’unico partito in Abruzzo ad aver creato un network di liberi professionisti che, condividendo il nostro programma elettorale, hanno messo a disposizione le proprie professionalità per analizzare e trovare le soluzioni più ottimali alle problematiche regionali e nazionali”.

Lo scrivono in una nota congiunta il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, e il coordinatore regionale del network, l’avvocato Pietro Paolo Ferrara.

“Il network, creato da Forza Itaia su scala nazionale alcuni mesi fa, ha il fine di valorizzare sempre di più le competenze e le esperienze per la creazione di nuove politiche sostenibili e affidabili. La rete di professionisti, che nella regione Abruzzo ha già raccolto numerose adesioni di appartenenti alle differenti categorie professionali, è organizzata in un Coordinamento regionale, con l’obiettivo di analizzare problematiche ed individuare soluzioni per rilanciare le professioni e il sistema economico del Paese”.