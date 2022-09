ELEZIONI, FINA (PD): “GRAZIE A CHI CI HA ACCOMPAGNATO E SUPPORTATO”

ROMA – “Chiudiamo oggi partecipando alla bellissima manifestazione nazionale a piazza del Popolo a Roma e a quella a Piazza Unione a Pescara questa campagna elettorale: è l’occasione per ringraziare il gruppo di persone che ci ha accompagnato e supportato, le migliaia che abbiamo incontrato, che hanno voluto confrontarsi con noi, che ci hanno criticato, che hanno trovato il tempo di ascoltare le nostre proposte”.

Lo dichiara in una nota Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato.

Fina dice che “i circa ventimila chilometri percorsi in poco più di un mese non sono solo e non sono tanto una cifra importante, sono i territori di tutta la regione in cui siamo stati una o più volte per scoprirne le eccellenze e le criticità, sono le donne e gli uomini che ce li hanno spiegati, perché siamo convinti che per svolgere al meglio il ruolo di rappresentante in Parlamento la propria terra serva conoscerla e serva amarla, e non avere mai la presunzione di sapere sempre e comunque”.

“Sono i molti comitati che abbiamo aperto in tutta la regione, altre occasioni di dialogo e di incontro, sono il nostro Albero dell’Impegno, che ci darà l’opportunità di rendere conto di quello che faremo. Migliaia di chilometri e anche tutti gli altri mezzi, dalle lettere ai social, per parlare all’Abruzzo, per raggiungere quante più persone possibile e perché quante più persone possibile ci valutino per le nostre idee”, conclude Fina.