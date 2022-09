ELEZIONI, FORZA ITALIA: IN CENTINAIA PER CANDIDATI SOSPIRI E PAGANO, EVENTO DA CONSIGLIERE CROCE

PESCARA – Oltre 500 persone hanno preso parte alla serata di presentazione dei due candidati di Forza Italia alle prossime politiche del 25 settembre, Lorenzo Sospiri al Senato e Nazario Pagano alla Camera.

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale di Pescara Claudio Croce, di Forza Italia, che ha organizzato l’incontro nel parco della villa di famiglia. Presente, tra gli altri, anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

“Il centrodestra conquisterà la vittoria alle politiche – ha detto il candidato Sospiri – e allora è importante garantire la presenza di rappresentanti del nostro Abruzzo nella compagine di Governo, per ottenere risultati per il nostro territorio. Abbiamo tante sfide da affrontare, tanti temi da lanciare per lo sviluppo della nostra terra ed è importante il sostegno di tutti’.

Per Pagano “è importante vincere sia alla Camera che al Senato per poter fare un tandem straordinario per l’Abruzzo e poter contare su uomini capaci e utili”