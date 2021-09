ELEZIONI FRANCAVILLA: DOMENICA PRSENTAZIONE DELLA LISTA E INAUGURAZIONE SEDE DELLA LEGA

FRANCAVILLA LA MARE – Ci saranno il senatore Alberto Bagnai, i deputati Luigi D’Eramo e Giuseppe Bellachioma, gli assessori ed i consiglieri regionali della Lega, in occasione della presentazione ufficiale della lista dei candidati alle prossime elezioni amministrative di Francavilla al Mare (Chieti).

L’appuntamento con l’inaugurazione della sede elettorale della Lega, in via Pola, e presentazione della lista è per domenica 12 settembre, alle 10.30. Interverrà il Candidato sindaco Roberto Angelucci.