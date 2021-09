ELEZIONI FRANCAVILLA: RUSSO, “RINNOVAMENTO E RILANCIO PROSEGUE, SARO’ PRIMO SINDACO DONNA”

FRANCAVILLA – “In questi anni da assessore ho messo a disposizione della città le mie competenze in qualità di avvocato in campo amministrativo e acquisito anche una grande esperienza nel rapporto costante con i cittadini e il territorio. Ora ambisco ad essere il primo sindaco donna di Francavilla portando avanti un’azione di rinnovamento che in questi dieci anni ha reso Francavilla una città viva, che ha conosciuto un importante rilancio turistico, come dimostra il record di 30 mila presenze di quest’estate”.

Così nell’intervista streaming su Abruzzoweb il candidato del centrosinistra alle elezioni del 3 e 4 ottobre, l’avvocato Luisa Russo, assessore al Commercio, Agricoltura, Demanio e Suap della giunta del sindaco uscente, Antonio Luciani, arrivato al suo secondo mandato.

Il centrodestra risponde con l’imprenditore Roberto Angelucci, ex sindaco, in corsa Franco Moroni, ex consigliere provinciale e assessore comunale di Fi, sostenuto da Udc, Cambiamo e civiche. Il Movimento 5 stelle corre con il consigliere comunale Livio Sarchese, leader cittadino del Movimento 5 stelle e candidato sindaco anche nel 2016. E ancora corrono i civici Camillo Paolini, Moreno Bernini, Gianluca Baldassarre e Carmine Montebello.

Tra tra le nuove E importanti sfide sottolinea Russo c’è ORA la “destagionalizzazione del turismo e da questo punto di vista è importante sviluppare l’area a terra del porto per attrarre i turisti che arrivano dal mare, lavorare alla riqualificazione dell’asse fluviale e portare a termine il progetto già avviato della Cittadella dello sport con la realizzazione di un nuovo palazzetto per grandi eventi sportivi ma anche culturali e musicali”, conclude Russo.

