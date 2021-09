ELEZIONI FRANCAVILLA: INTERVISTA A CANDIDATO M5S LIVIO SARCHESE, LA DIRETTA

FRANCAVILLA – Intervista streaming alle ore 11 a Livio Sarchese, candidato sindaco di Francavilla per il Movimento 5 stelle e la civica Si amo Francavilla. Sarchese è leader cittadino del Movimento 5 stelle e candidato sindaco anche nel 2016.

A Francavilla, 23.816 abitanti, a correre oltre a Sarchese sono il centrosinistra dell’avvocato Luisa Russo, assessore e delfino del sindaco Antonio Luciani, che non potrà ricandidarsi essendo al secondo mandato, per il centrodestra l’imprenditore Roberto Angelucci, ex sindaco, Franco Moroni, ex consigliere provinciale e assessore comunale di Fi. In pista anche Camillo Paolini, Moreno Bernini, Gianluca Baldassarre e Carmine Montebello.