ELEZIONI FRANCAVILLA: INTERVISTA AD ASSESSORE REGIONALE D’AMARIO, CANDIDATO PER FI, LA DIRETTA

FRANCAVILLA – Intervista streaming alle ore 13.45 su Abruzzoweb all’assessore regionale Daniele D’Amario, candidato consigliere alle comunali di Francavilla per la lista di Fi a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Roberto Angelucci, già primo cittadino

Per il centrosinistra presenta l’avvocato Luisa Russo, assessore con l’amministrazione Luciani. Per il M5S ci riprova Livio Sarchese.

In corsa Franco Moroni, ex consigliere provinciale e assessore comunale di Fi, sostenuto da Udc, Cambiamo e civiche, e ancora sono in pista i civici Camillo Paolini, Moreno Bernini, Gianluca Baldassarre e Carmine Montebello.