ELEZIONI FRANCAVILLA: INTERVISTA ALLA CANDIDATA SINDACO LUISA RUSSO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming su Abruzzoweb alle ore 12.30 alla candidata sindaco del centrosinistra alle elezioni del 3 e 4 ottobre a Francavilla, l’avvocato Luisa Russo, assessore al Commercio, Agricoltura, Demanio e Suap della giunta del sindaco uscente, Antonio Luciani, arrivato al suo secondo mandato.

Il centrodestra risponde con l’imprenditore Roberto Angelucci, ex sindaco, in corsa Franco Moroni, ex consigliere provinciale e assessore comunale di Fi, sostenuto da Udc, Cambiamo e civiche. Il Movimento 5 stelle corre con il consigliere comunale Livio Sarchese, leader cittadino del Movimento 5 stelle e candidato sindaco anche nel 2016. E ancora corrono i civici Camillo Paolini, Moreno Bernini, Gianluca Baldassarre e Carmine Montebello.