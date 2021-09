ELEZIONI FRANCAVILLA: LEGA INUGURA SEDE CON CANDIDATO SINDACO ANGELUCCI

FRANCAVILLA – E’ stata inaugruata oggi a Francavilla al Mare, la sede elettorale della Lega sita in via Pola e presentazione della lista. Presenti i senatori Alberto Bagnai e Giuseppe Bellachioma, il deputato Antonio Zennaro, il deputato e coordinatore regionale del partito Luigi D’Eramo, il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, in occasione della presentazione ufficiale della Lista dei Candidati al Consiglio Comunale. E’ intervenuto il candidato Sindaco Roberto Angelucci.

LA DIRETTA