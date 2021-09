ELEZIONI FRANCAVILLA: PRESENTATA LISTA ABRUZZO INDIPENDENTE-UDC A SOSTEGNO ANGELUCCI SINDACO

FRANCAVILLA – E’ stata presentata presso il museo Michetti di Francavilla al Mare, la lista dei candidati Abruzzo Indipendente/Udc, che sosterranno il candidato sindaco di centrodestra, Roberto Angelucci, nelle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi.

Presenti all’incontro Roberto Angelucci, il Segretario Regionale dell’Udc, Enrico Di Giuseppantonio , Presidente e Vice Presidente di Abruzzo Indipendente, Antimo Nick Di Meola e Orlando Massimo Di Giuseppe, il Coordinatore Regionale dei Giovani Udc, Mariastella D’Orazio, la Commissaria Pari Opportunità del Comune di Pescara, Patrizia Panunzio, la Responsabile femminile Udc Laura Melchiorre, nonché i candidati della lista Abruzzo Indipendente/Udc.

“Io sono per il coinvolgimento di maggioranza ed opposizione – ha dichiarato il candidato sindaco Roberto Angelucci – perché una Città a prescindere dall’appartenenza politica, deve essere amministrata e guidata da tutti”.

“Il nostro progetto è quello di fare di Francavilla una città con tutto quello che questo termine comporta: sviluppo economico, vivacità culturale, crescita e miglioramento sociale – afferma Di Giuseppantonio -. Una una realtà che dovrà riguadagnare il suo ruolo di protagonista nel turismo abruzzese da porsi anche come la porta d’ingresso verso la costa Teatina, nel rispetto dell’ambiente e del suo territorio. Vogliamo dargli un volto nuovo e creare i presupposti per uno sviluppo possibile e coerente con la natura del territorio”. “Abbiamo una lista- sostengono Di Giuseppantonio e Di Meola- composta di giovani, donne e uomini uniti e consapevoli di quanto sia importante la compattezza del gruppo per poter amministrare con Roberto Angelucci sindaco una città come Francavilla, nell’ottica di una visione comune del futuro e della volontà di camminare insieme per realizzare importanti obiettivi”.

I candidati personalità diverse tra loro, da liberi professionisti, a imprenditori, a operai, a dipendenti, a pensionati, ma tutti con l’obiettivo di portare un cambiamento per Francavilla al mare con onestà, rispetto e condivisione hanno un unico scopo: il bene comune.

Questi i nomi: Veronica Giardino, Lucio Orlandi, Sergio Angelucci, Martina Santalucia, Fabio Paravati, Barbara Carpino, Claudio Franchi, Marina Franceschini, Mario Cipollone, Francesca Romana Scagliarini, Nunzio Di Santo, Gloria Elena Dautant, Alessandro Menna, Antonio Di Muzio, Boci Niko.

“Abbiamo deciso di sostenere la candidatura del nostro amico Roberto Angelucci perché gli riconosciamo grandi competenze tecniche essendo stato amministratore di questa città per quattro mandati, ma soprattutto per la sua indiscussa capacità di stare tra la gente, tra i cittadini per ascoltare e trovare soluzioni concrete come solo un ottimo amministratore sa fare. Non a caso la stessa nostra Costituzione ci ricorda all’articolo 49 che chi fa politica è obbligato a interpretare l’interesse dei cittadini. Roberto è quest’uomo”. – conclude Di Meola.