L’AQUILA – “Quello tra Fratelli d’Italia e l’Abruzzo è un legame indissolubile e insostituibile. Proprio qui, in questa splendida terra, è iniziata una delle più importanti esperienze politiche di FdI, che ha regalato grandi soddisfazioni al nostro movimento. Dall’elezione alla riconferma al primo turno del sindaco dell’Aquila, alla vittoria del primo presidente di Regione del nostro partito. E’ una scelta di cuore, programmatica e simbolica: scegliere l’Abruzzo significa mettere al centro dell’attenzione le aree interne, il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, la ricostruzione post-terremoto. Sono tutti temi che saranno al centro del Governo di FdI e del centrodestra che si appresta a risollevare l’Italia così come si sono risollevati i territori dell’Aquila e Teramo dopo i terremoti”.

Queste le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, candidata alla Camera all’uninominale nel collegio L’Aquila-Teramo, nel messaggio trasmesso nel corso della conferenza stampa di presentazione delle liste per elezioni in programma il 25 settembre che si è tenuta questa mattina all’Aquila presso l’hotel 99 Cannelle.

Presenti, tra gli altri, il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi; il presidente della Regione, Marco Marsilio; Guido Liris, assessore regionale, candidato all’uninominale Senato; Etel Sigismondi, coordinatore regionale, candidato al proporzionale al Senato; Guerino Testa, capogruppo FdI in Consiglio regionale, candidato Camera collegio uninominale Pescara-Teramo; Fabio Roscani, presidente Gioventù nazionale, candidato proporzionale Camera; Benedetta Fasciani, componente Assemblea nazionale, candidata proporzionale Camera; Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino, candidato proporzionale Camera; Marilena Rossi, coordinatrice provinciale FdI Teramo, candidata proporzionale Senato; Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant’Angelo, candidato proporzionale Senato.

“Questa è una campagna elettorale motlo importante per la nostra Nazione, molto importante per Fratelli d’Italia, come testimonia la decisione della nostra leader Giorgia Meloni di scendere in campo nel collegio uninominale di L’Aquila-Teramo”, le parole del sindaco Biondi.

Per Marsilio si tratta di “un’opportunità ciclopica per l’Abruzzo, negli ultimi decenni dimenticata dagli scenari nazionali con i risultati che conosciamo. Se non ci fossero state le tragedie, come i terremoti, nessuno si sarebbe ricordato dell’Abruzzo. Questa campagna elettorale può rappresentare un grande punto di svolta se si decide di votare Fratelli d’Italia e il centrodestra”.

Sigismomndi ha aggiunto: “Faremo una campagna elettorale su tutto il territorio, con una lista stupenda. Daremo centralità all’Abruzzo. Se un futuro premier sceglie l’Abruzzo, come ha fatto Giorgia Meloni, va ringraziato per il gesto d’amore nei confronti della nostra terra. Dall’Abruzzo riparte il progetto di rilancio della nazione e parte il progetto di rilancio delle politiche per le giovani generazioni”.

“Ringraziando la mia famiglia di Fratelli d’Italia sono il rappresentante di una coalizione di centrodestra – ha sottolineato Liris – che oggi è tra la gente come non lo era da tempo”.