L’AQUILA – Una città in crescita, in grado “di intercettare il turista del futuro” e che può diventare “punto di riferimento degli Appennini”; e ancora “una città a misura di donna”.

Sono solo alcuni degli spunti emersi nel corso di una lunga giornata di appuntamenti elettorali nel capoluogo regionale che ha ospitato altri due “big” di partito a sostegno della coalizione di centrodestra guidata dal ricandidato sindaco Pierluigi Biondi, di FdI, alle amministrative in programma il 12 giugno: in città oggi il ministro Massimo Garavaglia, della Lega, e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati, è arrivata in mattinata per la presentazione della lista, che si è svolta all’Hotel La Dimora del Baco, in località Centi Colella.

“L’Aquila è la città che rappresenta il massimo simbolo del buon governo e del saper fare di Forza Italia”, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa.

E ha aggiunto: “In nessuna città d’Italia come all’Aquila infatti abbiamo dimostrato tutte le nostre capacità: in meno di 48 ore abbiamo garantito assistenza a 60 mila persone, in 100 giorni sono stati consegnati 5 mila e seicento alloggi. Tutto questo grazie al pragmatismo e all’autorevolezza del presidente Silvio Berlusconi. A L’Aquila siamo stati capaci di gestire la fase dell’emergenza con risultati eccezionali mentre la fase successiva della ricostruzione, per molti anni, è stata affidata ad altri e sappiamo benissimo come purtroppo è andata a finire. Dopo il Governo Berlusconi, con l’amministrazione di centrosinistra è mancata la pianificazione, la visione, la lungimiranza sulla ricostruzione. Per questo, il prossimo 12 giugno è importante non tornare indietro e continuare a sostenere e votare Forza Italia, forza di buon governo”.

Presente anche il capogruppo di FI al Comune dell’Aquila, Giorgio de Matteis, che le ha rivolto un appello: “in occasione di questa campagna elettorale, L’Aquila aspetta il presidente Berlusconi, perché la città dell’Aquila vuole bene a Silvio Berlusconi. Vogliamo ancora una volta avere l’occasione di salutarlo tutti quanti insieme per ricordare insieme a lui quanto è stata importante la sua presenza, il suo lavoro e l’opera che continua a portare avanti ancora oggi a vantaggio della nostra città e del nostro territorio. Lo aspettiamo perché gli vogliamo bene”.

In occasione della presentazione della lista di Forza Italia è intervenuto il primo cittadino Biondi: “Nel prossimo quinquennio concentreremo la nostra attenzione ancora di più nei confronti delle donne e delle mamme, che soffrono più degli uomini la frenesia di questi tempi difficili legati alla pandemia e alla crisi economica”.

In città anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, della Lega, accompagnato, tra gli altri, dal coordinatore regionale del Carroccio, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente e l’assessore comunale al turismo Fabrizia Aquilio, anche lei esponente salviniana.

Garavaglia ha incontrato cittadini ed operatori, visitando il centro storico e infine partecipando ad una conferenza stampa al Palazzetto dei Nobili.

“Ho avuto la possibilità di vedere una città che ha fatto molto sul turismo ed è sulla strada giusta per intercettare il turista del futuro. Questa città ha un’attenzione particolare al turista ed è in grado di offrire in modo molto organizzato arte, bellezza e cultura insieme ad attività di benessere come trekking e cicloturismo. Attività oggi maggiormente richieste che sono volano di promozione del territorio e quindi di ricchezza. Sono convinto che questo territorio, se prosegue su questa strada, nei prossimi mesi può avere un tasso di sviluppo molto superiore alla media e L’Aquila, con uno slancio definitivo, può essere benissimo il punto di riferimento degli Appennini”.

A margine dell’incontro con il ministro, Biondi ha dichiarato: “Recupero dello stile aquilano che risale alla tradizione dei suoi palazzi, valorizzazione della Perdonanza celestiniana grazie al riconoscimento a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, racconto di una città che non è più quella del dolore e lacrime ma è diventata uno dei centri più belli d’Italia. Sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti dalla maggioranza di centrodestra all’Aquila per la promozione del turismo. Sono contento – ha proseguito Biondi – della presenza del Ministro, che ha voluto confrontarsi con gli operatori locali del settore. Questo è solo uno degli ultimi esempi di come questa Amministrazione abbia riallacciato il rapporto non solo con la città ma con un intero territorio. Un valore aggiunto premiato dai numeri che testimoniano un aumento costante dal 2017 al 2021 delle presenze turistiche in città soprattutto nel periodo estivo”.

Sempre nell’ambito della campagna elettorale della Lega e del Centrodestra, domani alle 21 all’Aquila nella villa comunale terrà un comizio il leader nazionale, Matteo Salvini.

In mattinata invece, a mezzogiorno, presso il comitato elettorale della candidata del centrosinistra, la deputata dem Stefania Pezzopane in via XX settembre 7 a L’Aquila, sarà presente la deputata Maria Elena Boschi, presidente del Gruppo Parlamentare di IV alla Camera e già ministra dei Rapporti con il Parlamento e le riforme.

La deputata Boschi, alle 10,30, prima della conferenza stampa, incontrerà il magnifico rettore Edoardo Alesse e poi farà una passeggiata nel centro storico della città.

Americo Di Benedetto ha inaugurato oggi i comitati elettorali in via Verdi 9 e in corso Vittorio Emanuele 95.