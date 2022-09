ELEZIONI, “GIALLO” IN ABRUZZO PER ULTIMO SEGGIO ALLA CAMERA: ELETTA DI PADOVA CON IL PD?

L’AQUILA – In attesa della chiusura della partita per i parlamentari abruzzesi, è giallo per l’ultimo seggio alla Camera, che potrebbe andare a Stefania Di Padova, avvocato ed assessore comunale di Teramo.

Il nome del nono deputato è stato ufficializzato poco fa da Eligendo, il sito del Ministero dell’Interno, che assegnerebbe al partito democratico due seggi. E sempre secondo quanto riportato dal Ministero, quindi, sarebbero 2 gli eletti per Pd, 2 per FdI, uno per il M5S e uno per Forza Italia.

In corsa per il nono posto, oltre a Di Padova, c’era (o c’è ancora) Giulio Sottanelli, leader abruzzese di Azione ed ex parlamentare di Scelta civica.

Sia Sottanelli che Luigi D’Eramo, deputato uscente e segretario regionale della Lega, se confermato il dato riportato dal Ministero, sarebbero quindi fuori.

Sulla questione, comunque, al momento non c’è ufficialità. Tanto che, sentiti da AbruzzoWeb, i dirigenti del Pd e la stessa Di Padova, fanno sapere che stanno ancora verificando.