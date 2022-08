ELEZIONI: GIORGIA MELONI A PESCARA IL 31 AGOSTO

PESCARA – La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sarà a Pescara il 31 agosto, alle ore 18, in piazza della Rinascita (piazza Salotto), per un comizio in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

Ad annunciarlo è il coordinamento regionale di FdI. Meloni sarà candidata proprio in Abruzzo, nell’uninominale alla Camera nella circoscrizione L’Aquila-Teramo.

“Un appuntamento che testimonia l’indissolubile legame esistente tra i territori e il partito, come lo stesso presidente Meloni ha sottolineato annunciando la sua candidatura”, si legge in una nota.

“L’incontro sarà l’occasione per presentare il programma e le proposte di Fdi per ‘Risollevare l’Italia’, come recita lo slogan della nostra campagna elettorale. L’Abruzzo, dove la classe dirigente di Fdi ha mostrato competenza, serietà e grandi capacità amministrative, rappresenta un modello di buon governo da esportare anche a livello nazionale”.

Parteciperanno all’iniziativa di Pescara i candidati, il presidente della Regione, Marco Marsilio, gli amministratori e i dirigenti regionali e locali di Fdi” per accogliere insieme a tutti gli elettori il nostro leader con calore, affetto e la convinzione che grazie alla sua guida sarà possibile imprimere alla nazione il cambiamento di cui ha bisogno e che gli italiani attendono”, conclude la nota.