ELEZIONI: I CANDIDATI ABRUZZESI VOTANO NEI LORO SEGGI DI APPARTENENZA, LA FOTOGALLERY

L’AQUILA – Giornata di elezioni politiche, quella di oggi, anche in Abruzzo. I candidati nella nostra regione hanno votato da questa mattina, ognuno nel proprio seggio di appartenenza.

Luciano D’Alfonso, candidato per il Partito democratico al collegio plurinominale per la Camera dei Deputati, ha votato nel seggio in Va Raffaello, a Pescara, alle ore 13:50; Rita Innocenzi, candidata indipendente del Pd al collegio uninominale per la coalizione Italia Democratica e Progressista, ha votato al seggio 59 della frazione aquilana di Camarda alle ore 12; Luigi D’Eramo, candidato capolista al collegio plurinominale della Camera nelle file della Lega, ha votato alle 12:30 al seggio di Barisciano (L’Aquila); Lorenzo Sospiri, candidato al proporzionale del Senato per Forza Italia, ha votato alle ore 12:30 al seggio numero 24; Etelwardo Sigismondi, di Fratelli d’Italia, candidato capolista al proporzionale al Senato, ha votato alla sezione numero 2 di Vasto (Chieti) alle ore 12; Giulio Cesare Sottanelli, candidato al collegio plurinominale Abruzzo per il Terzo Polo (Azione-Italia Viva), ha votato nella sezione numero 1 a Roseto degli Abruzzi (Teramo) alle ore 13:05; Nazario Pagano, candidato al proporzionale alla Camera, ha votato nella sezione numero 24 a Pescara alle ore 11; Carmela Grippa, candidata del Movimento 5 stelle all’uninominale della Camera, ha votato alla sezione 9 di Vasto alle ore 14:18; Daniele D’Angelo, candidato al proporzionale Senato, capolista per Noi Moderati, ha votato all’Aquila al seggio 57 di Collebrincioni, alle ore 12:00; Guido Quintino Liris, di Fratelli d’Italia, candidato al Senato uninominale.