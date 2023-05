ELEZIONI: IL 9 MAGGIO MATTEO SALVINI A SILVI E TERAMO

TERAMO – Il vice premier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione dell’imminente appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio, martedì 9, alle 10, sarà a Silvi Marina (Teramo), nel comitato elettorale in via Arrigo Rossi 6, per sostenere il candidato a sindaco della Lega, nel suo secondo mandato, Andrea Scordella.

Il ledear nazionale del carroccio alle 11:30 sarà poi in piazza Garibaldi a Teramo nel comitato elettorale del candidato a sindaco Carlo Antonetti.

In entrambi gli appuntamenti è previsto un punto stampa