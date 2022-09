ELEZIONI, IMPEGNO CIVICO: A L’AQUILA LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI CON FEDERICA GASBARRO

L’AQUILA – I candidati di Impegno Civico in Abruzzo alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica presenteranno il programma delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Lo faranno nel corso di una conferenza stampa, programmata per lunedì 12 settembre alle ore 11, che si terrà nella cornice della Sala Rivera di Palazzo Fibbioni all’Aquila.

Saranno presenti per l’occasione i candidati abruzzesi alla Camera dei Deputati Gianluca Vacca, deputato uscente ed ex sottosegretario alla Cultura, Vincenzo D’Ottavio, medico e già sindaco di Ortona, e i candidati al Senato della Repubblica Primo Di Nicola, attuale capogruppo, e Daniele Del Grosso, delegato d’aula alla Camera.

Insieme a loro, sarà presente Federica Gasbarro, attivista contro i cambiamenti climatici: “Grazie al suo impegno attivo – si legge in una nota – si è già distinta tra i ‘100 number one’ di Forbes Italia, la classifica dei giovani leader del futuro del 2021. Ha rappresentato l’Italia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in occasione del primo raduno di giovani leader svolto durante il vertice per il Clima 2019, come unica italiana, insieme a Greta Thunberg e altri 99 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Gasbarro, abruzzese di origine, è candidata alla Camera dei Deputati nel collegio del nostro territorio”.

