ELEZIONI: IMPRUDENTE; “PER LEGA NON E’ RISULTATO PIENO, PAGHIAMO ENTRATA AL GOVERNO”

L’AQUILA – “Aspettiamo i dati più definitivi per essere più precisi. Certo, il nostro non è un risultato pieno, nel post voto faremo valutazioni più approfondite. Per ora, abbiamo pagato per essere stati al governo nazionale ma lo abbiamo fatto per il bene dei cittadini, ad esempio per gli estimi catastali e per l’aver evitato alcune misure, tra cui la patrimoniale che avrebbe voluto il Pd e la Sinistra”. Lo ha detto il vice presidente della Giunta regionale abruzzese, Emanuele Imprudente, nel commentare i primi dati elettorali.