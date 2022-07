ELEZIONI: INCONTRO LETTA-DI MAIO-SALA, DOMANI VERTICE CENTRODESTRA ALLA CAMERA

ROMA – In vista delle elezioni politiche in programma il 25 settembre, proseguono serrate le frenetiche trattative per le alleanze.

Per il centrosinistra il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Beppe Sala si sono incontrati nel pomeriggio a Roma. Lo si apprende da fonti parlamentari. L’incontro è avvenuto nella sede di Arel.

Sul fronte centrodestra, invece, il vertice si terrà domani alle 17 a Montecitorio. Parteciperanno – tra gli altri – il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi; il segretario della Lega, Matteo Salvini; la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni; i vertici dell’Udc Lorenzo Cesa e Antonio De Poli e Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.