ELEZIONI, INNOCENZI (CENTROSINISTRA): “CANDIDATA PER RISPONDERE A ISTANZE NOSTRA COMUNITA'”

L’AQUILA – “Affronto questa sfida forte di un legame con il mio territorio vissuto in prima persona, quotidianamente e con un’intensità che la notte del 6 aprile 2009 – data di nascita della mia seconda vita e dell’esistenza della nostra comunità – ha rafforzato e rinvigorito. È con gioia, ottimismo e determinazione che porterò avanti questa campagna elettorale, convinta di essere la donna giusta per rispondere alle istanze dei nostri territori”.

Lo dichiara, in una nota, Rita Innocenzi, candidata di “Italia Democratica e Progressista” contrapposta alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nell’uninominale.

Innocenzi spiega: “Mi sono candidata, da indipendente, supportata dal centrosinistra, perché in tante e tanti si aspettano un volto capace di attuare un cambiamento nell’agire politico, territoriale e nazionale. La sfida è molto complessa ed è quella che vede il confronto tra una persona ‘nuova’, seppur con un passato di battaglie alle spalle, e una donna che occupa gli scranni della politica da quasi 20 anni ed è in ballo per la Presidenza del Consiglio”.